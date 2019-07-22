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وفاة عامل نظافة جراء حادث دهس على الطريق السريع بالليث.. ومواطنون: أمِّنوهم!

وفاة عامل نظافة جراء حادث دهس على الطريق السريع بالليث.. ومواطنون: أمِّنوهم!
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تواصل – فريق التحرير:

توفي أحد عمال النظافة ببلدية غميقة التابعة لمحافظة الليث، جراء حادث دهس مؤسف على الطريق السريع. وأثارت الحادثة ردود فعل بعض المواطنين، الذين طالبوا بضرورة توفير الحماية اللازمة لعمال النظافة على الطرق السريعة.

وكانت بلدية مركز غميقة، نعت العامل المتوفى على حسابها الرسمي بموقع تويتر، وجاء في النعي: ” ببالغ الحزن والأسى ينعي رئيس ومنسوبي بلدية غميقة وفاة زميلهم عامل النظافة سر شكمار بديان فلديهان، هندي الجنسية، والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث دهس أثناء أداء عمله يوم السبت”.

من جانبه غرد حساب “أصدقاء المرور” بالقول: “ملف وفيات عمال النظافة على الطرق يحتاج لمسؤول رحيم في البلديات والأمانات، لا يعقل وضع عمال النظافة -راجلين- على طرق سريعة (+٨٠)، ولم أرَ ذلك في أي دولة أخرى لأن حوادث دهسهم ستكون شبه مؤكدة”.

في حين كتبت صاحبة حساب “بنت ماء السماء”: “الطريقة اللي ينظفون فيها الطرق السريعة بدائية جداً، أجل الدائري العامل ينظف عند المخرج الساعة ٦ الصباح عز الدوامات؟ المفروض ما فيه عامل يمشي على رجوله خصوصا في الطرق السريعة”.

بينما غرد الدكتور هشام المدني متسائلاً: “لماذا لا يكون تنظيف الطرق السريعه بالسيارات بدل من البشر معظم دول العالم تكون سيارات، يجب إلزام الشركات المتعاقده بسيارات التي تكنس وتنظف الطرق هذه أرواح ونخاف الله بهم”.

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