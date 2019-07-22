الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يمنع إيقاف الخدمات استخراج تصريح الحج؟.. «الجوازات» تُجيب

هل يمنع إيقاف الخدمات استخراج تصريح الحج؟.. «الجوازات» تُجيب

«التعليم»: حصر جميع المستحقين لمكافأة الـ 50 ألف ريال

«التعليم»: حصر جميع المستحقين لمكافأة الـ 50 ألف ريال

مستفيد ترك وظيفته وليس لديه دخل فهل يزيد الدعم؟.. «حساب المواطن» يرد

مستفيد ترك وظيفته وليس لديه دخل فهل يزيد الدعم؟.. «حساب المواطن» يرد

بيان من شرطة الرياض بعد حادث سلب امرأة بالشارع.. ضبط الجاني وكشف هويته

بيان من شرطة الرياض بعد حادث سلب امرأة بالشارع.. ضبط الجاني وكشف هويته

تصادم مؤسف بين طائرتين لشركة واحدة

تصادم مؤسف بين طائرتين لشركة واحدة
0

تواصل – وكالات:

تعرضت طائرتان تتبعان لشركة ساوث ويست إيرلاينز لحادث تصادم على مدرج مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي الأمريكية مساء (السبت)، بيد أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بشرية.

وقال مسؤولو الشركة إن الحادث سابقة سيئة لطياريها، وأكدوا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من ميشيل أغنيو، المتحدثة باسم شركة الطيران، أن جناح رحلة ساوث ويست 1555 الجوية المتجهة إلى سانت لويس اصطدم خلال دفع الطائرة بجناح رحلة ساوث ويست رقم 4580 المتجهة إلى أتلانتا.

وأوضحت صورة التقطها أحد الركاب على متن الرحلة المتجهة إلى أتلانتا الطقس الممطر الذي أثر على مستوى الرؤية، إضافة إلى صورة للجزء العلوي من زعنفة مكسورة للطائرة الأخرى.

وعلى الفور تم إخلاء الطائرتين من الركاب والاستعانة بأخريين، في حين أكدت الشركة أن مهندسيها قرروا إخراج الطائرتين من الخدمة للتقييم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تحرك عسكري مفاجئ .. حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق هرمز وعلى متنها 1500 جندي (فيديو)

تحرك عسكري مفاجئ .. حاملة طائرات أمريكية تعبر مضيق هرمز وعلى متنها 1500 جندي (فيديو)

سفير أمريكا بالمملكة: الحرس الثوري يحدث الفوضى بالمنطقة ليجني الأموال

سفير أمريكا بالمملكة: الحرس الثوري يحدث الفوضى بالمنطقة ليجني الأموال

لأول مرة.. واشنطن تنشر مقاتلات شبح «إف 22» في الخليج

لأول مرة.. واشنطن تنشر مقاتلات شبح «إف 22» في الخليج

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني

الخارجية الفلسطينية تطالب أمريكا بسحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟
تقارير وحوارات

ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟

المزيد
ببجي!
تدوينات حرة

ببجي!

المزيد
جيل 2030
تدوينات حرة

جيل 2030

المزيد
الطوفان القادم (13)
مقالات

الطوفان القادم (13)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>