تصادم مؤسف بين طائرتين لشركة واحدة

تواصل – وكالات:

تعرضت طائرتان تتبعان لشركة ساوث ويست إيرلاينز لحادث تصادم على مدرج مطار ناشفيل الدولي بولاية تينيسي الأمريكية مساء (السبت)، بيد أن الحادث لم يتسبب في أي إصابات بشرية.

وقال مسؤولو الشركة إن الحادث سابقة سيئة لطياريها، وأكدوا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من ميشيل أغنيو، المتحدثة باسم شركة الطيران، أن جناح رحلة ساوث ويست 1555 الجوية المتجهة إلى سانت لويس اصطدم خلال دفع الطائرة بجناح رحلة ساوث ويست رقم 4580 المتجهة إلى أتلانتا.

وأوضحت صورة التقطها أحد الركاب على متن الرحلة المتجهة إلى أتلانتا الطقس الممطر الذي أثر على مستوى الرؤية، إضافة إلى صورة للجزء العلوي من زعنفة مكسورة للطائرة الأخرى.

وعلى الفور تم إخلاء الطائرتين من الركاب والاستعانة بأخريين، في حين أكدت الشركة أن مهندسيها قرروا إخراج الطائرتين من الخدمة للتقييم.