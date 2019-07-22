«التعليم»: حصر جميع المستحقين لمكافأة الـ 50 ألف ريال

تواصل – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن التعميم الذي تم إرساله لجميع إدارات الوزارة تضمن حصر المستحقين لمكافأة الـ50 ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين عُينوا بالدولة ولم تصرف لهم قبل قرار إيقافها، استعداداً لصرفها، حسب “عكاظ”.

وبدأت الوزارة حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم، قبل تعميم وزير المالية بتاريخ 19/‏‏11/‏‏1407، والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.

يذكر أن المقام السامي قد أصدر توجيهات عام 1403هـ إلى الوزارات والجهات الحكومية تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظماً بدراسته وليس منتسباً.