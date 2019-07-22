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أيهما أفضل حج التطوع أم التصدق بقيمة ما سأنفقه؟.. «الخثلان» يُجيب (فيديو)

أيهما أفضل حج التطوع أم التصدق بقيمة ما سأنفقه؟.. «الخثلان» يُجيب (فيديو)
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تواصل – مكة المكرمة:

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن الحج هو العبادة الوحيدة التي تُكفّر جميع ذنوب المرء حتى الكبائر منها، وبالحج يرجع الإنسان من ذنوبه مثلما ولدته أمه.

وأوضح “الخثلان” أنه من الأهمية بمكان أن يلتزم الأفراد  بالتعليمات التي وضعتها الدولة بالنسبة لمن يكرر الحج، وذلك بأخذ التصريح لكون تلك التعليمات وضعت لأجل المصلحة العامة للحجاج.

وأجاب “الخثلان” على استفسار متصل في برنامج “سؤال على الهاتف” عبر إذاعة القرآن الكريم، تساءل قائلا: “أيهما أفضل أن أحج حج تطوع أم أتصدق بالمال الذي سوف أنفقه في الحج؟ فقال له: “كونه يحج أعظم وأفضل من أن يتصدق بهذا المبلغ، فالأفضل أن يحج لأن الحج عمل صالح عظيم وهو يُكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، بينما الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر”.

وأضاف متسائلاً: “أين الحج الذي يبذل الإنسان فيه جهدًا كبيرًا من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وليالي منى وما يواجهه من مصاعب ومتاعب من مجرد مبلغ يعطيه فقيرًا؟! أين أجر هذا من هذا؟ لا شك أن الذي يحج أجره عند الله أعظم وأكثر ثوابًا”.

وأبان أن من الضروري مراعاة التعليمات التي وضعتها الدولة بالنسبة لمن يكرر الحج وأن يلتزم بأخذ تصريح للحج، فلا بد من الالتزام بهذه التعليمات التي وضعتها الدولة لأن هذه التعليمات إنما وُضِعت لأجل المصلحة العامة للحجاج.

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