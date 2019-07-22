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الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من جبل النار في صعدة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على أجزاء واسعة من جبل النار في صعدة
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تواصل – واس:

أحرز الجيش اليمني تقدمًا ميدانيًا صوب مركز مديرية باقم في محافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي إن وحدات من الجيش فرضت سيطرتها على أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار الإستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة، مضيفًا أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام، وتهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم، بحسب موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأشار العميد القشائي إلى أن قوات الجيش اليمني مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية في اليمن، تسيطر على قمة جبل النار، بينما لا تزال المعارك مستمرة وسط انهيارات في صفوف المليشيا الإرهابية.

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