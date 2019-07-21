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تعرّف على المدينة المُسجلة لأعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

تعرّف على المدينة المُسجلة لأعلى درجة حرارة في المملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن مكة المكرمة سجلت اليوم الأحد، أعلى درجات الحرارة في المملكة، حيث تم تسجيل 49 درجة مئوية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلى درجات الحرارة التي سجلت اليوم بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، ففي مرصد مكة المكرمة تم تسجيل أعلى درجة حرارة عند 49 درجة مئوية، فيما سجل مرصد ينبع، ومرصد الأحساء 45 درجة، يليه مرصد الخرج عند درجة 44.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ خاصةً الأجزاء الساحلية منهما.

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