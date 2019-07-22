الجبير: احتجاز إيران للسفينة البريطانية أمر مرفوض وانتهاك للقانون الدولي

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن ما تقوم به إيران من اعتراض الملاحة البحرية أمر مرفوض تماماً، مشدداً على أنه يتوجب على المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال.

وأضاف الجبير، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن ما تقوم به إيران من تصرفات، كاحتجازها السفينة البريطانية في الخليج العربي، يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وإنه يتوجب عليها أن تدرك ذلك.

وتابع أن أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، التي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً، وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال”.