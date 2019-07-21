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بشرى سارة للجامعيين القدامى.. إعادة صرف مكافأة الـ50 ألف ريال 
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة التعليم، تعميماً لطلب إعادة صرف مكافأة الـ50 ألف للخريجين الجامعيين فيما قبل تاريخ 1407.

وتضمن التعميم وفقاً لصحيفة “الميدان التعليمي”، حصر الحالات لمن تم إيقاف الصرف لهم قبل صدور تعميم وزارة المالية رقم ١٢/٣٥٦ وتاريخ ١٩/١١/١٤٠٧ والرفع بذلك للإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة.

يأتي ذلك إشارة إلى برقية رئيس الديوان الملكي رقم 40878 وتاريخ ٢١/٧/١٤٤٠ المتضمنة الموافقة السامية على قرار مجلس الوزراء بشأن نظامية صرف مكافأة الخمسين ألف ريال للخريجين الجامعيين عند تعيينهم بالدولة.

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