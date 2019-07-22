توقعات الأرصاد لطقس اليوم.. موجة غبار تحجب الرؤية في 5 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها.

وتشمل الحالة الجوية كذلك طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.