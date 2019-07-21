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«الجهني» يتوقع أمطاراً غزيرة على مصايف المملكة

«الجهني» يتوقع أمطاراً غزيرة على مصايف المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع عضو لجنة تسميات المناخ، زياد الجهني، أن تشهد مصايف المملكة المزيد من الأمطار الصيفية خلال الفترة الحالية.

وقال “الجهني”: “كلما هبّت الرياح الجنوبية تزداد معها درجات الحرارة بشكل كبير، وتتصاعد معها نسب الرطوبة وتنشأ بسببها السحب الرعدية الغزيرة على المرتفعات والمصايف؛ لذلك مع كل موجة حارة تتعرض لها مناطق المملكة تتصاعد فرص أمطار المصايف بشكل كبير وهذا المتوقع الآن”.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي: المدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها.

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