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«إذا أطعت الأوامر ستكون بأمان».. تسجيل صوتي يكشف وقائع احتجاز إيران لناقلة النفط

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تواصل – وكالات:

نشرت وسائل إعلام دولية، مقطعاً صوتياً للحظات احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قِبل السلطات الإيرانية الجمعة الماضية في مضيق هرمز.

وكشف التسجيل الصوتي مواجهة كلامية بين ضابط البحرية الإيرانية، وضابط بحري بريطاني حول الناقلة التي تحمل اسم “ستينا إمبيرو”، حيث طالب الأول من قبطان السفينة تغيير مسارها وتعديل اتجاهها 360 درجة، قائلاً: “إذا أطعت الأوامر ستكون بأمان”.

وأورد التسجيل رد ضابط بريطاني على متن الفرقاطة “مونتروز” التابعة لسلاح البحرية البريطانية، الذي أكد أنه يمر بمضيق دولي معترف به، وطالب بمراعاة القوانين الدولية التي تحكم مسار الملاحة البحرية، إلا أن الضابط الإيراني أصر على طلبه بتغيير مساره ليكون آمناً.

وكانت إيران احتجزت الناقلة التي ترفع العلم البريطاني، فيما وصفت بريطانيا العملية بأنها “عمل عدائي”.

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