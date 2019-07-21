ما السبب الحقيقي وراء أزمة دواء «الأسبرين»؟.. هذا ما كشفته «الغذاء والدواء»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بيان من شرطة الرياض بعد حادث سلب امرأة بالشارع.. ضبط الجاني وكشف هويته

بيان من شرطة الرياض بعد حادث سلب امرأة بالشارع.. ضبط الجاني وكشف هويته

بدء التقديم على وظائف المالية والحرس الوطني عبر «جدارة».. إليك الرابط والشروط

بدء التقديم على وظائف المالية والحرس الوطني عبر «جدارة».. إليك الرابط والشروط

«المرور» توضح خطوات إسقاط لوحات السيارات القديمة

«المرور» توضح خطوات إسقاط لوحات السيارات القديمة

لغز وفاة فتاة سقطت من مبنى مرتفع بالباحة.. والتحقيق في «الشبهة الجنائية»

لغز وفاة فتاة سقطت من مبنى مرتفع بالباحة.. والتحقيق في «الشبهة الجنائية»

ما السبب الحقيقي وراء أزمة دواء «الأسبرين»؟.. هذا ما كشفته «الغذاء والدواء»

ما السبب الحقيقي وراء أزمة دواء «الأسبرين»؟.. هذا ما كشفته «الغذاء والدواء»
0

تواصل – الرياض:

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أصابع الاتهام إلى بعض الجهات الصحية والصيدليات، بالتسبب في أزمة وهمية بنقص مستحضر علاج تصلب الشرايين والسكتة الدماغية “الأسبرين”.

وقالت الهيئة، إن هذه الجهات اعتمدت على تسويق مستحضر واحد هو (jusprin81)، الذي تم سحبه في يناير الماضي، لخلل في الجودة، وغيبت البدائل المسجلة ومنها ما يتم تصنيعه محلياً أو يتم استيراده من الخارج.

وأشارت الهيئة إلى أنها وافقت على فسح أكثر من 145 مليون قرص من بدائل المستحضر تم استيرادها من الخارج، وتم توفير أكثر من 43 مليون قرص من المصانع المحلية خلال الفترة الماضية ليكون إجمالي ما تم توفيره يتجاوز 188 مليون قرص.

وأضافت أن شركة جلفار أبلغتها قبل عدة شهور بأنها أوقفت إنتاج (jusprin81)، بسبب ما اكتشفته من خلل النقص في فعالية العلاج، دون أن يوجد فيه ما يؤثر على صحة المريض، وقالت “البدائل موجودة بذات الفاعلية وبكميات كبيرة في مختلف المدن وبأسعار معقولة”، وفقاً لـ”عكاظ”.

ولفتت الهيئة إلى أن مستحضر (ACETYLSALICYLIC ACID) مسجل لدى الهيئة بعدة تركيزات لأكثر من شركة صانعة، ويعتبر متوفرا بأسماء تجارية وتركيزات أخرى تفي بالحاجة له ولذلك أوصت الهيئة بمراجعة الطبيب المختص ليتم صرف البديل المناسب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» توقِف استيراد البيض من تركيا والأردن.. لهذا السبب

«الغذاء والدواء» توقِف استيراد البيض من تركيا والأردن.. لهذا السبب

«الغذاء والدواء» تُلزم إحدى مشاهير مواقع التواصل بحذف إعلان عن «إبر التنحيف»

«الغذاء والدواء» تُلزم إحدى مشاهير مواقع التواصل بحذف إعلان عن «إبر التنحيف»

نصائح للمحافظة على سلامة غذائك في الحج

نصائح للمحافظة على سلامة غذائك في الحج

هل يُسبب الـ«ترامادول» فقداناً للذاكرة؟.. الغذاء والدواء تحسم الجدل

هل يُسبب الـ«ترامادول» فقداناً للذاكرة؟.. الغذاء والدواء تحسم الجدل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟
تقارير وحوارات

ما الرسالة القوية التي وجهتها المملكة لإيران في استقبال القوات الأمريكية؟

المزيد
ببجي!
تدوينات حرة

ببجي!

المزيد
جيل 2030
تدوينات حرة

جيل 2030

المزيد
الطوفان القادم (13)
مقالات

الطوفان القادم (13)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>