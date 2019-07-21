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«الغذاء والدواء» توقِف استيراد البيض من تركيا والأردن.. لهذا السبب

«الغذاء والدواء» توقِف استيراد البيض من تركيا والأردن.. لهذا السبب
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار هيئة الغذاء والدواء بإيقاف منح إذن الاستيراد الخاص بالبيض «الأوكراني، والتركي، والأردني» بدءا من يوم الاثنين الماضي ولمدة شهرين، على خلفية فرض اشتراطات لاستيراد البيض.

وأوضحت المصادر أن قرار إيقاف منح إذن الاستيراد ارتبط بالشكاوى المرفوعة من قبل منتجي البيض الوطني، بعد استمرار تدفق البيض المستورد خلال الأيام الماضية، فضلاً عن العمل على حماية المنتج الوطني، والحفاظ على استقرار السوق.

وقال نائب رئيس الجمعية التعاونية لمنتج البيض خالد الحمودي وفقاً لـ”عكاظ”: “الأيام الماضية شهدت دخول كميات كبيرة من البيض الأوكراني والتركي والأردني، فالشركات المستوردة تستغل الفترة الحالية لإغلاق السوق بكميات كبرى من البيض المستورد، وهيئة الغذاء والدواء عمدت خلال الأيام الماضية إلى منح الشركات إذن استيراد استثنائي لإدخال بعض الكميات باعتبارها صفقات متعاقد عليها خلال الفترة الماضية”.

وأكد عضو الجمعية التعاونية لمنتجي البيض أيمن الرشيد أن هيئة الغذاء والدواء منعت دخول البيض المستورد غير المطابق للاشتراطات، مبينا أن بعض السماسرة يحاولون استيراد كميات باعتبارها من الصفقات القديمة، وذلك للحصول على استثناء للفسح، موضحاً أن كمية البيض المستورد يتجاوز احتياج السوق المحلية، وأن الفائض من الناتج المحلي يتجاوز 12 ألف كرتون يومياً، فيما ينتج يوميا 62 ألف كرتون.

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