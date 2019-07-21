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شركة متعثرة بـ«الشرقية» و3 آلاف عامل يطالبون بمستحقاتهم.. هذا ما فعلته الوزارة

شركة متعثرة بـ«الشرقية» و3 آلاف عامل يطالبون بمستحقاتهم.. هذا ما فعلته الوزارة
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تواصل – الدمام:

باشر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، شكاوى قرابة 3 آلاف عامل معظمهم من الجنسية النيبالية، في إحدى الشركات، حيث طالبوا بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وفي التفاصيل، قال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل إنه تم عقد اجتماع مع السفير النيبالي ماهيندرا براساد سنغ راجبوت؛ ونائبه وتم خلال الاجتماع حصر الحلول لمعالجة أوضاع العمالة من خلال تزويد الشركة بقوائم العمال الراغبين في المغادرة بعد أن يتم توثيق حقوقهم المالية، بالتنسيق مع منسق السفارة النيبالية، على أن تكون المتابعة بشكل نصف شهري مع منسق السفارة”.

وبيّن مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش؛ أن عدد العمالة المتعثرة أوضاعهم في ذات الشركة كان 3000 عامل، وبعد متابعتنا للأمور من بدايتها تقلص العدد إلى 700 عامل، ومازلنا مستمرين في دراسة وضع العمالة في بعض الشركات وتسريع إجراءات مغادرة مَن تم انتهاء عقده.

إضافةً إلى عرض حالات لبعض العمالة التي لم يتم تجديد رخص عملهم ومتابعة ذلك مع إدارة التفتيش بالمنطقة، وتم التطرق إلى بحث أسباب تأخر الرواتب والطرق المتبعة لمعالجة ذلك، بعيداً عن الفوضى والشغب والتجمعات”.

وأفاد مدير إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية حمد بن ناصر الصقور؛ بأنه تتم متابعة أوضاع العمالة الوافدة عن قرب ونقوم بزيارات لمقر سكن العمالة للاطمئنان على أوضاعهم، وللتحقق من حصولهم على حقوقهم، وبحسب رغبة كل عامل واختلفت الرغبات بين نقل الكفالة، أو عودة العامل إلى بلاده مع تسلُّم كامل مستحقاته”.

كما تمّت “مناقشة المستجدات التي استحدثتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتوثيق العقود الإلكترونية للعمالة النيبالية، وأيضاً مناقشة بعض الحالات الإنسانية للعمالة النيبالية الموقوفة لدى الجهات الحكومية، وطلب السفير النيبالي المساعدة الشخصية من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لإنهاء أوضاعهم”.

وقدّم السفير النيبالي ماهيندرا براساد سنغ راجبوت؛ ونائبه، الشكر لمدير عام الفرع، ومساعده، ومنسوبي ومنسوبات إدارة الأزمات بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

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