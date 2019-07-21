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تعرف على مواعيد رحلات قطار الحرمين بموسم الحج.. ورابط حجز التذاكر

تعرف على مواعيد رحلات قطار الحرمين بموسم الحج.. ورابط حجز التذاكر
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تواصل – مكة المكرمة:

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن المواعيد الرسمية لرحلات قطار الحرمين خلال موسم الحج للعام الحالي 1440هـ.

ونشرت الإمارة جدولين بمواعيد الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدلله الاقتصادية.

وأوضحت أن الجدول الأول للفترة من 28 يوليو وحتى 10 أغسطس، بينما الجدول الثاني للفترة من 12-17 أغسطس.

ودعت الإمارة الراغبين في الاستفادة من خدمات القطار الدخول إلى البوابة الإلكترونية لقطار الحرمين وحجز تذاكرهم عبرها  (هنا).

من جهتها، قالت إدارة قطار الحرمين إن عدد الرحلات خلال موسم الحج سيرتفع إلى 64 رحلة أسبوعياً، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية بما يوازي 80 رحلة.

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