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بدء التقديم على وظائف المالية والحرس الوطني عبر «جدارة».. إليك الرابط والشروط

بدء التقديم على وظائف المالية والحرس الوطني عبر «جدارة».. إليك الرابط والشروط
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تواصل – الرياض:

بدأ اليوم الأحد، التقديم على الوظائف المعلنة من خلال وزارة المالية وأيضاً وزارة الحرس الوطني عبر جدارة.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن عدد الوظائف المتاحة هي 94 وظيفة، من الرجال والنساء، سيكون بداية التقديم عليها اليوم الأحد وتنتهي يوم الخميس 22 / 11 / 1440هـ، عند الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة والتقديم عليها عبر جدارة.

وأبانت وزارة الحرس الوطني أن على جميع المتقدمين على وظائف الحرس الوطني ضرورة التأكد من صحة البيانات الموجودة في جدارة من خلال وزارة الخدمة المدنية لتطابقها حال الترشيح في إحدى الوظائف الشاغرة.

وفي حال التطابق يذهب المتقدم إلى إعلان الوظائف الخاص بالحرس الوطني أو المالية، لتحديد الرغبة وإكمال باقي الخطوات ومن ثم الضغط على حفظ.

الفئات المستهدفة

* كل من تخرج من معهد ذي تخصص وكذلك الدبلومات المتوسطة التي تكون بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

* خريجو الجامعات أو الحاصلون على درجة البكالوريوس، حسب الاحتياج لهم في تصنيف التوظيف.

* الحاصلون على دبلومة ما بعد الجامعة.

* الحاصلون على درجة الماجستير.

* خريجو البرامج الإعدادية (الثانوية المهنية بطبيعة العمل).

* تكون الوظائف لها أولوية للحاصلين على التخصصات غير التربوية.

كل من حصل على درجة علمية من خارج المملكة يلزمه معادلة لها.

* شرط أساسي الحصول على درجة من اختبار القدرات.

* ستكون هناك مقابلة شخصية يكون حينها مطابقة البيانات وإذا لم تكن صحيحة يتم استبعاد المتقدم، التسجيل من  هنا

وظائف وزارة المالية

أتاحت وزارة المالية أيضا عدداً من الوظائف بلغ (59) وظيفة شاغرة (رجال، ونساء) بالمرتبة (5 / 6 / 7 / 8)، يتم التسجيل فيها من خلال رابط جدارة هنا

الفئات المستهدفة

كل من تخرج بدرجة الجامعة أو البكالوريوس أو معهد ما بعد الثانوي والمعاهد المتخصصة.

وأوضحت وزارة المالية أن الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

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