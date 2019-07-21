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ولادة طفلة بـ 3 رؤوس

ولادة طفلة بـ 3 رؤوس
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تواصل – متابعات:

في حالة نادرة أنجبت امرأة هندية طفلة بثلاثة رؤوس، بالرغم من أنها لم تكن تواجه أي مشكلة خلال فترة الحمل قد تنذر باحتمالية تشوه جنينها.

وبالعودة للتفاصيل فقد عانت المرأة الهندية من آلامٍ شديدة قبيل فترة المخاض مما دفع أقاربها إلى نقلها بسرعة إلى مستشفى في منطقة إيتاه فبولاية أوتار براديش لإتمام الولادة التي أسفرت عن إنجاب طفلة تعاني من نتوءات كبيرة في جمجمتها، وكأنها تمتلك 3 رؤوس، حسبما نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وبعد خضوع الطفلة للفحص بالرنين المغناطيسي، تبين للأطباء أنها مصابة بعيب خلقي نادر يعرف باسم “القيلة الدماغية” أو “القحف المشقوق”، عادةً ما يصاب به الأجنة عند إغلاق الأنبوب العصبي أثناء النمو الجنيني، بحيث لا يتشكل جزء من الجمجمة بشكل صحيح، ولهذا يكون جزء من أنسجة المخ والهياكل المرتبطة به خارج الجمجمة.

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