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قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً

قطار الحرمين يرفع طاقته الاستيعابية لـ 80 رحلة أسبوعياً
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تواصل – واس:

أضاف قطار الحرمين السريع اليوم، رحلات جديدة ضمن جدول الرحلات، بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت إدارة قطار الحرمين، أنه تم إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح 64 رحلة أسبوعياً، مشيرةً إلى أنه سيتم إضافة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي 80 رحلة.

ويأتي إطلاق قطار الحرمين والذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن اهتمام حكومة المملكة – رعاها الله – بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، وذلك بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية.

ويضم قطار الحرمين 35 قطاراً و 5 محطات في مكة المكرمة – جدة – مطار الملك عبد العزيز (جدة) – مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (رابغ) – المدينة المنورة، مرتبطة بشبكة كهربائية مزدوجة بطول 450 كم، حيث يتكون القطار الواحد من 13 عربة منها 4 عربات للأعمال و 8 عربات للاقتصادي و 1 عربة طعام، فيما تبلغ سعة القطار الواحد 417 مقعداً وتصل سرعته 300 كم/س، حيث يقطع مدة الرحلة بين مكة والمدينة في غضون ساعتين و15 دقيقة تقريباً.

يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في محرم 1440هـ ، وتستهدف الدولة رعاها الله من تنفيذه تسهيل تنقل ضيوف الحرمين من كافة دول العالم ومن الداخل خلال مواسم الحج والعمرة، وتقديم خدمة سريعة وآمنة لهم بين المدينتين المقدستين.

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