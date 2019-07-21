حادث مروع لأسرة كويتية بالمملكة.. وفاة طفلة وإصابة جميع أفراد أسرتها

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توفيت طفلة كويتية فيما أصيب بقية أفراد أسرتها، نتيجة تعرضهم لحادث مروري مروع على طريق أم رقيبة.

وكانت الأسرة في طريقها لزيارة أقاربهم في المملكة، ليقع الحادث الأليم على طريق أم رقيبة في المملكة ما أسفر عن وفاة الطفلة وإصابة جميع أفراد أسرتها.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، ليتم نقل والد الطفلة ووالدتها وبقية أشقائها المصابين إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر.

وذكرت صحيفة “الرأي الكويتية” أن هناك تنسيقاً بين الجهات الأمنية بالمملكة والكويت لتسلم جثّة الطفلة المتوفاة وإعادة المصابين إلى الكويت، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية للمعرفة أسباب وملابسات الحادِث.