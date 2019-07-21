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بالفيديو.. الإطاحة بمروِّجي مخدرات في كمائن مُحكمة بجدة
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تواصل – جدة :

تمكنت فرق مكافحة المخدرات بمحافظة جدة من الإطاحة بعدد من مُروِّجي ومُهرِّبي المخدرات المسمومة ، ونفذت الفرق الأمنية عمليات نوعية وضعت المتهمين في قبضة السلطات بعد مصادرة ما بحوزتهم من ممنوعات.

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في “سناب شات” مقاطع فيديو أظهرت الكمين المحكم الذي أطاح بعدد من مروجي وتجار المخدرات ، أحدهم من جنسية عربية وبحوزته 600 قرص من “الترامادول” المخدر والمهربة من الفلبين.

كما عثر الفريق الأمني على 3 كيلوجرامات من مادة ” الشبو” بحوزة متهم آخر من جنسية عربية  بجانب مبلغ من المال وأكياس معبأة ومعدة للبيع ومكبس. وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المتهمين.

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