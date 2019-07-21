لغز وفاة فتاة سقطت من مبنى مرتفع بالباحة.. والتحقيق في «الشبهة الجنائية»

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تواصل – الباحة:

توفيت فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بعد تعرضها للسقوط من مكان مرتفع بأحد المنازل في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

وتحقق السلطاتُ الأمنية في الحادث الذي وقع أمس السبت لمعرفة أسباب الحادث، فيما ذكرت مصادر أن الفتاة البالغة 19 عاماً، نُقلت إلى مستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي في محافظة الباحة.

وظهرت كدمات وآثار ضرب على جسدها، وفقاً لصحيفة “الباحة اليوم”، إلا أنها توفيت عند وصولها للمستشفى.

وباشرت الجهات الأمنية ببلجرشي الواقعةَ للوقوف على ملابساتها والكشف عن أي شبهة جنائية حول القضية.

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