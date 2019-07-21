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خطر حقيقي.. هذا «الواي فاي» يسرق حسابك البنكي في ثوانٍ

خطر حقيقي.. هذا «الواي فاي» يسرق حسابك البنكي في ثوانٍ
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تواصل – وكالات :

حذر خبراء في أمن المعلومات من خطورة الولوج إلى شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة “الواي فاي” ، حيث تشكل هذه الشبكات بيئة خصبة لقراصنة المعلومات ما يجعل مستخدميها صيداً سهلاً لهم. وتوجد هذه الشبكات في الأماكن العامة بالمطاعم والمقاهي والمطارات والفنادق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أوضح خبير أمن المعلومات كولين تانكارد أن هذه الشبكات تسمح للصوص البيانات باختراق أجهزتك الشخصية مثل الكمبيوتر العادي أو اللوحي أو الهاتف المحمول ، والتلصص على معلوماتك الخاصة، وربما تحويل أموالك من حسابك البنكي خلال ثوانٍ.

وقال تانكارد إن المتسللين يستخدمون معدات اختراق ذكية، منها جهاز في حجم علبة السجائر يُعرف باسم “الأناناس”، تُطلق موجات مزيفة تحمل نفس اسم شبكة الـ”واي فاي” المستخدمة في المكان؛ لكن بإمكانها تعقب كل من يحاول استخدامها للوصول إلى الإنترنت.

ومن بين البيانات التي يمكن لـ”الأناناس” التعرف عليها: جهات الاتصال، وكلمات المرور للبريد الإلكتروني، وأرقام بطاقات الائتمان البنكية، وغير ذلك.

كما يمكن للمتسللين استخدام برامج التجسس على شبكات الـ”واي فاي”، للولوج إلى أنظمة الفنادق ومطالعة الحجوزات وتفاصيل الغرف، وأرقام بطاقات الائتمان المخزنة، الخاصة بالنزلاء.

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