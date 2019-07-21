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نشروا رسائل مسيئة.. قراصنة يخترقون حساب شرطة لندن بـ«تويتر»

نشروا رسائل مسيئة.. قراصنة يخترقون حساب شرطة لندن بـ«تويتر»
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تواصل – وكالات:

اخترق قراصنة إنترنت صباح السبت، حساب شرطة لندن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إضافة إلى بريدها الإلكتروني وعمدوا على نشر رسائل غامضة ومسيئة.

وبحسب “أ ف ب” وصلت ليلاً رسائل من خدمة الصحافة في سكتلنديارد على شاكلة «تباً للشرطة»، من ضمن رسائل أخرى مبهمة.

ودعا الحساب المقرصن على «تويتر»، الذي يتابعه نحو 1.22 مليون مشترك، إلى الإفراج عن «ديغاد»؛ وهو مغني «راب» (19 عاماً) سجن العام الماضي مع 4 آخرين لمحاولتهم مهاجمة عصابة باستخدام مضارب بيسبول وسواطير، وفق وكالة «برس أسوسييشيتد».

ورجحت شرطة سكتلنديارد أن القرصنة لم تتخط حدود اختراق خدمة خارجية تدير أدوات الاتصال.

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