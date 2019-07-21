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أسبوع من الحر الشديد.. «الحصيني» يتوقع ارتفاع الحرارة اعتباراً من الغد

أسبوع من الحر الشديد.. «الحصيني» يتوقع ارتفاع الحرارة اعتباراً من الغد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني ، تعرض عدد من مناطق المملكة والخليج لموجة حر شديدة، مشيرا إلى أن بداية الموجة المتوقعة ستكون من يوم غد الاثنين ، فيما تستمر لمدة أسبوع.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: من الاثنين موجة حر شديدة “خامسة” متوقعة؛ إلى أن يصرفها الله، على مناطق المملكة والخليج بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل.

وأوضح الحصيني أن درجات الحرارة يُتوقع أن تسجل  أعلى من معدلها السنوي وقد تصل إلى 50 درجة على الشرقية والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق مدة أسبوع.

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