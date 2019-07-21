الإطاحة بما يقارب 140 مقيما بمكة بعد محاولتهم الحج دون تصريح

تواصل – مكة المكرمة:

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من الإطاحة بما يقارب 140 مقيما من جنسية عربية، يستعدون للحج بطريقة مخالفة.

ورصد رجال شعبة الضبط الإداري بشرطة مكة المخالفين وهم من جنسية عربية متخفين بإحدى العمائر السكنية بعزيزية مكة المكرمة، وبعد تفتشيهم اتضح أنهم يحملون تأشيرة زيارة للمملكة ليست مخصصة للحج أو العمرة، بعضهم لديهم إقامات سارية صادرة من خارج العاصمة المقدسة. حيث لا يوجد سبب أو مبرر يسمح لهم بالبقاء أو دخول مكة المكرمة.

وأسفرت محاصرة الموقع من الفرق الأمنية عن الإطاحة بالمخالفين، الذين قاربت أعدادهم 140 مقيم من الرجال والنساء والأطفال.

وتم إحالة الأشخاص المضبوطين إلى مقر الإيواء ب “الشمسي” خارج حدود العاصمة المقدسة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.