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تعرف على قدرات «منظومة ثاد» الدفاعية التي اشترتها المملكة (فيديو وصور)

تعرف على قدرات «منظومة ثاد» الدفاعية التي اشترتها المملكة (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير :

وقعت المملكة عقدا جديدا لشراء منظومة “ثاد” الدفاعية الصاروخية من شركة “لوكهيد مارتن” بقيمة 1.48 مليار دولار ، لترتفع  القيمة الاجمالية للصفقة إلى 5.36 مليار دولار بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون  أول أمس الجمعة .

وتتميز المنظومة الجديدة بقدرات دفاعية في المناطق ذات الارتفاعات العالية والطرفية بجانب فعاليتها في اعتراض الصواريخ الباليستية داخل أو خارج الغلاف الجوي على مسافة 200 كلم وقدرتها على التنقل من موقع لآخر، فضلاً عن معدات الاستشعار عن بعد التي تساعدها على التمييز بين الأهداف الحقيقية والوهمية.

وتتصل المستشعرات بالأقمار الصناعية ما يساعد على توجيه وإعادة توجيه الصاروخ أثناء التحليق حسب أي مستجدات، حيث تتكون المنظومة من 4 مكونات رئيسية وهي: (قاذفة، منصة رجم، وصواريخ اعتراضية، ورادار، ووحدة تحكم في الإطلاق) وفقا “للعربية”.

 وتحمل منصة الرجم 8 صواريخ اعتراضية يتم تركيبها على ظهر شاحنة للتنقل والتخزين، فيما يعد نظام التحكم في إطلاق الصواريخ هو العمود الفقري للاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البيانات، إلى جانب رادار AN/TPY-2 المعتمد من البحرية الأمريكية بمدى يصل إلى 1000 كلم، فضلاً عن كابينة C2BMC التي تجمع المعلومات الواردة من أجهزة الاستشعار عن بعد.

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