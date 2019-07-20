توجيه عاجل من وزير التعليم بإيقاف تعميم أغضب المعلمين

تواصل – فريق التحرير:

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم السبت، بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس.

وتضمن توجيه وزير التعليم، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

وكان معلمون قد انتقدوا التعميم الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق، معتبرين أن ما ورد فيه لا يتناسب مع مهام المعلم.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة، ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة، ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة في المدارس للجنسين، في قرار جديد يوسع نطاق عمل المعلمين إلى خارج أسوار المدارس.

وأوضح تعميم وجهه مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إلى جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أن “لجنة السلامة المرورية تكون من مهامها إعداد خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، وكذلك تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق”.

وجاء قرار الوزير ليتم إيقاف العمل بهذا التعميم الذي لاقى ردود فعل متباينة بين أفراد الأسرة التعليمية.