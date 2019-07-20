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ما المقصود بـ«الحد المانع» وكيف يتم تخطيه؟.. توضيح من «حساب المواطن»
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تواصل – الرياض:

 قال برنامج “حساب المواطن”، إن الكيفية التي يتم من خلالها احتساب الحد المانع، تتوقف على إجمالي دخل الفرد المستقل، والوقت الذي يتم تخطيه فيه والعودة للاستحقاق مجدداً.

وأوضح البرنامج ردا على استفسار ورد من أحد العملاء يتعلق بإدراج شقيقته ضمن الاستحقاق وإن كان الأمر يتعلق براتبها البالغ 7 آلاف ريال.

حيث أجاب حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج بالقول: إنه “بناءً على إجمالي دخلها كفرد مستقل تجاوزت الحد المانع من الحصول على الدعم”.

وأشار إلى أنه في حال طرأ تعديل على البيانات لديها يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها ودراسة الاستحقاق من جديد.

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