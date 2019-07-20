تعرف على أعلى درجة حرارة سُجلت اليوم بالمملكة

تواصل – مكة المكرمة:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً عن أعلى درجات حرارة تم تسجيلها خلال اليوم (السبت) في مناطق المملكة، موضحة أنها كانت في مكة المكرمة.

وقالت الأرصاد إن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، قد رصد تسجيل 48 درجة مئوية بمرصد مكة المكرمة، أما ينبع في كانت 45، بينما سجَّلت مراصد المدينة والخرج والأحساء 43 درجة مئوية.

يذكر أن الأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.