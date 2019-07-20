1400 وظيفة بقطاع المطاعم والمقاهي في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، الباحثين عن وظائف في قطاع المطاعم والمقاهي لحضور “ملتقى فرصة للتوظيف”، وذلك يوم الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوظائف التي سيتم توفيرها خلال الملتقى متاحة للباحثين للعمل من الجنسين، وذلك في الملتقى الذي سيقام بمقر “غرفة الرياض” الرئيسي بشارع الضباب من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 7 مساء.

وكانت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل قد أعلنت أن الملتقى يوفّر 1400 فرصة عمل بمشاركة 22 شركة، بهدف تمكين المواطنين من الفرص الوظيفية والمساهمة في توطين القطاع.