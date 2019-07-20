الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من وزير التعليم بإيقاف تعميم أغضب المعلمين

توجيه عاجل من وزير التعليم بإيقاف تعميم أغضب المعلمين

خطف حقيبتها وعرَّض حياتها للخطر.. قائد مركبة يسلب امرأة في الرياض (فيديو)

خطف حقيبتها وعرَّض حياتها للخطر.. قائد مركبة يسلب امرأة في الرياض (فيديو)

المملكة تكشف عن «رسالة إيرانية».. وتفاصيل نقل المواطن الإيراني إلى عُمان

المملكة تكشف عن «رسالة إيرانية».. وتفاصيل نقل المواطن الإيراني إلى عُمان

بشرى سارة من «الإسكان» للمواطنين الراغبين في تملك السكن

بشرى سارة من «الإسكان» للمواطنين الراغبين في تملك السكن

أمريكا تُطلق «عملية الحارس» البحرية لتعزيز أمن الخليج

أمريكا تُطلق «عملية الحارس» البحرية لتعزيز أمن الخليج
0

تواصل – وكالات:

كشفت القيادة الأمريكية الوسطى للجيش الأمريكي، عن تطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات، في إطار عملية أطلقت عليها اسم “الحارس”، تهدف إلى زيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية بالشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة بالمنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عبر عدة تغريدات نشرتها في حسابها الرسمي على تويتر، أن عملية الحارس تهدف إلى تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، وخفض التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان.

وأكدت أن إطار الأمن البحري هذا،  سيؤمن للدول توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

جيل 2030
تدوينات حرة

جيل 2030

المزيد
الطوفان القادم (13)
مقالات

الطوفان القادم (13)

المزيد
قصة “أبو نعيم والمشي”
مقالات

قصة “أبو نعيم والمشي”

المزيد
إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!
تدوينات حرة

إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>