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للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير

للمرة الأولى منذ 6 أعوام.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب أمس متجاوزة 1450 دولاراً للأوقية “الأونصة”، للمرة الأولى خلال ست سنوات، وذلك قبل أن تتراجع خلال تعاملاته في ظل مبيعات المستثمرين لجني الأرباح.

وبحسب “رويترز”، فإنه بحلول الساعة 11:51 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1437.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أوائل أيار (مايو) 2013 عند 1452.60 دولار.

لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تمسكت بمكاسبها متقدمة نحو 0.8 في المائة إلى 1438.80 دولار.

وتغذي توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 تموز (يوليو) الجاري قوة دفع الذهب. حسب “الاقتصادية”

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