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وزير خارجية بريطانيا: إيران سلكت طريقاً خطيراً

وزير خارجية بريطانيا: إيران سلكت طريقاً خطيراً
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تواصل – رويترز:

قال جيريمي هنت وزير الخارجية البريطاني اليوم إنه يخشى أن تكون إيران سلكت “طريقاً خطيراً” بعد احتجازها ناقلة ترفع علم بريطانيا أمس.

وكتب هنت على تويتر “تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيرا من سلوك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لنفط متجه إلى سوريا في جبل طارق”.

وأضاف “كما قلت أمس سيكون ردنا مدروساً لكن قوياً.. نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1 لكننا سنضمن سلامة شحننا”.

واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية جريس 1 في جبل طارق في الرابع من يوليو للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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