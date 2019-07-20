وظائف إدارية في البنك الإسلامي للتنمية.. موعد وطريقة التقديم

تواصل – الرياض:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس فما فوق في التخصصات الإدارية، للعمل بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بمحافظة جدة، بمسمى (مُساعد إداري أول)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُساعد إداري أول (Senior Assistant).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات الإدارية.

2- إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مهارات تحليلية عالية وإعداد التقارير.

4- لا يشترط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تتجاوز سنتين.

المسؤوليات:

1- تنظم وتنسيق أنشطة الإدارة والمدير المباشر لتسهيل العمل اليومي.

2- تقديم الدعم الإداري والعمل على محافظة جميع الوثائق التي يتعامل معها القسم أو المكتب.

3- التعامل مع جميع المراسلات الإدارية في الوقت المناسبة.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/08/01م، ولمعرفة بقية المسؤوليات والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).