على متنها 23 بحاراً.. إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

تواصل – وكالات:

احتجز الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الناقلة “ستينا إمبيرو” تم احتجازها بحجة عدم التزامها بقوانين الملاحة.

وقالت بريطانيا، إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.

وعلق متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية بقوله: “نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج”.

بدورها، قالت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة، نورثرن مارين: “لسنا قادرين على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية”، مضيفة أن “23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات”، بحسب “رويترز”.

وتأتي هذه التطورات بعد أن صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بأن على إيران الإفراج فورا عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها.