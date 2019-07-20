الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار جديد من وزارة التعليم يُفاجئ المعلمين

قرار جديد من وزارة التعليم يُفاجئ المعلمين

سفارة المملكة في بيروت توضح حقيقة توفير 60 ألف وظيفة للبنانيين في نيوم

سفارة المملكة في بيروت توضح حقيقة توفير 60 ألف وظيفة للبنانيين في نيوم

كشف غموض وفاة مواطن دهساً في ينبع

كشف غموض وفاة مواطن دهساً في ينبع

قرار هام من «مجلس الوزراء» بشأن جرائم الرشوة

قرار هام من «مجلس الوزراء» بشأن جرائم الرشوة

على متنها 23 بحاراً.. إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز

على متنها 23 بحاراً.. إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية بمضيق هرمز
0

تواصل – وكالات:

احتجز الحرس الثوري الإيراني، أمس الجمعة، ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

وأشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن الناقلة “ستينا إمبيرو” تم احتجازها بحجة عدم التزامها بقوانين الملاحة.

وقالت بريطانيا، إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.

وعلق متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية بقوله: “نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج”.

بدورها، قالت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة، نورثرن مارين: “لسنا قادرين على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية”، مضيفة أن “23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات”، بحسب “رويترز”.

وتأتي هذه التطورات بعد أن صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، بأن على إيران الإفراج فورا عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقارنة بين سلاح الجو السعودي والإيراني.. الحسم والغلبة للمملكة

مقارنة بين سلاح الجو السعودي والإيراني.. الحسم والغلبة للمملكة

إيران تحتجز ناقلة نفط بالخليج.. وواشنطن تحذر

إيران تحتجز ناقلة نفط بالخليج.. وواشنطن تحذر

سفينة حربية بريطانية ثالثة تتوجه إلى الخليج.. هذه مهمتها

سفينة حربية بريطانية ثالثة تتوجه إلى الخليج.. هذه مهمتها

اختفاء ناقلة نفط بـ«مضيق هرمز».. أصابع الاتهام تشير لإيران

اختفاء ناقلة نفط بـ«مضيق هرمز».. أصابع الاتهام تشير لإيران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم (13)
مقالات

الطوفان القادم (13)

المزيد
قصة “أبو نعيم والمشي”
مقالات

قصة “أبو نعيم والمشي”

المزيد
إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!
تدوينات حرة

إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!

المزيد
تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة
مقالات

تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>