الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

سفارة المملكة في بيروت توضح حقيقة توفير 60 ألف وظيفة للبنانيين في نيوم

سفارة المملكة في بيروت توضح حقيقة توفير 60 ألف وظيفة للبنانيين في نيوم

كشف غموض وفاة مواطن دهساً في ينبع

كشف غموض وفاة مواطن دهساً في ينبع

قرار هام من «مجلس الوزراء» بشأن جرائم الرشوة

قرار هام من «مجلس الوزراء» بشأن جرائم الرشوة

مفاجأة في قضية ممرضة محايل وأخصائي الأشعة.. ولماذا اعتذر مصور المقطع؟

مفاجأة في قضية ممرضة محايل وأخصائي الأشعة.. ولماذا اعتذر مصور المقطع؟

فيديو مؤثر.. بكاء الشيخ الشريم في خطبة الجمعة أثناء حديثه عن «الهداية»

فيديو مؤثر.. بكاء الشيخ الشريم في خطبة الجمعة أثناء حديثه عن «الهداية»
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثراً للشيخ الدكتور سعود الشريم من خطبة اليوم الجمعة، 16 ذو القعدة 1440هـ.

وكان الشيخ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، قد أجهش بالبكاء في معرض حديثه عن هداية الله للناس، وقال وصوته متقطع من البكاء: “لكن الهداية نور من الله وتوفيق”.

وأضاف الشيخ الشريم في خطبته: “كم من ذكي حرم إياها، وكم من بليد لامست شغاف قلبه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أعقل الناس وأدهى الناس وأحكم الناس، لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، لولا هداية الله له، كما قال عنه ربه: {وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا}.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام.. تشييع جثمان المبتعث قاسم عداوي ضحية شلالات نياجرا

بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام.. تشييع جثمان المبتعث قاسم عداوي ضحية شلالات نياجرا

بالصور.. أمير مكة يؤدي صلاة الجنازة على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

بالصور.. أمير مكة يؤدي صلاة الجنازة على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

إمام المسجد الحرام: شكر الله واجب في جميع الأحوال

إمام المسجد الحرام: شكر الله واجب في جميع الأحوال

شاهد.. فرحة طفل يعايد رجال الأمن بالمسجد الحرام

شاهد.. فرحة طفل يعايد رجال الأمن بالمسجد الحرام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطوفان القادم (13)
مقالات

الطوفان القادم (13)

المزيد
قصة “أبو نعيم والمشي”
مقالات

قصة “أبو نعيم والمشي”

المزيد
إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!
تدوينات حرة

إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!

المزيد
تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة
مقالات

تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>