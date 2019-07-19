فيديو مؤثر.. بكاء الشيخ الشريم في خطبة الجمعة أثناء حديثه عن «الهداية»

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثراً للشيخ الدكتور سعود الشريم من خطبة اليوم الجمعة، 16 ذو القعدة 1440هـ.

وكان الشيخ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، قد أجهش بالبكاء في معرض حديثه عن هداية الله للناس، وقال وصوته متقطع من البكاء: “لكن الهداية نور من الله وتوفيق”.

وأضاف الشيخ الشريم في خطبته: “كم من ذكي حرم إياها، وكم من بليد لامست شغاف قلبه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو أعقل الناس وأدهى الناس وأحكم الناس، لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان، لولا هداية الله له، كما قال عنه ربه: {وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا}.