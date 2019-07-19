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تقلبات جوية في ينبع.. رياح قوية تتسبب في تضرر مركبات ومبانٍ (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تعرضت محافظة ينبع، بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، لحالة من التقلبات الجوية، وهبوب عاصفة قوية، ورياح عاتية.

وتسببت الرياح العاتية في تطاير العديد من الأجسام الثقيلة وتضرر عدة مبان ومركبات، حيث وصلت سرعة الرياح لنحو 26 كيلومتراً في الساعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على مناطق حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية.

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