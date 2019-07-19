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كشف غموض وفاة مواطن دهساً في ينبع

كشف غموض وفاة مواطن دهساً في ينبع
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة محافظة ينبع ملابسات غموض حادثة دهس أحد المواطنين، عقب القبض على الجاني ومرافقه وضبط السيارة التي ارتكبت بها الجريمة.

وفي التفاصيل، باشرت الجهات الأمنية بينبع حادثة دهس مواطن بالقرب من إحدى الإشارات الضوئية قبل قرابة شهر ما أدى لوفاته؛ حيث تمكنت رغم غموض الجريمة من الإيقاع بالجاني ومرافقه والقبض عليهما.

وتوصل فريق البحث والتحري المُشكّل من الشرطة إلى الجاني وضبطه من منطقة الرياض ومرافقه من محافظة ينبع والعثور على السيارة التي ارتكب بها الجريمة؛ حيث اعترف الجاني بارتكابه الواقعة؛ إثر مشادة كلامية مع المجني عليه.

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