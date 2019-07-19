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لظروفه الإنسانية ومرض طفلته.. «السجون» تُسدد ديون مواطن بإصلاحية جدة

لظروفه الإنسانية ومرض طفلته.. «السجون» تُسدد ديون مواطن بإصلاحية جدة
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تواصل – جدة:

في بادرة إنسانية، تفاعلت المديرية العامة للسجون مع مواطن سجين في “إصلاحية جدة” على خلفية ديون تبلغ 85 ألف ريال.

وقال مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، إن المواطن كان مسجوناً بإصلاحية جدة على خلفية الديون المتراكمة عليه.

وأضاف الدويش، أن السجين لديه طفلة تبلغ من العمر (٨ سنوات)، وتعاني من فشل كلوي، رغم أنها وُلدت بكلية واحدة.

وتابع أن والدها أجرى التحاليل الطبية من أجل التبرع لها، وحدد موعد العملية، ثم أُدخل التوقيف بسبب ذلك المبلغ المطالب به.

وقال “الدويش”: “عرضنا الموضوع برمته على مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، الذي وجه بتسديد كامل المبلغ”، حيث تمت إحالة السجين وأوراقه لمركز الشرطة؛ لإنهاء إجراءات إطلاق سراحه.

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