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مقارنة بين سلاح الجو السعودي والإيراني.. الحسم والغلبة للمملكة

مقارنة بين سلاح الجو السعودي والإيراني.. الحسم والغلبة للمملكة
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تواصل – وكالات:

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، دراسة حول الفارق بين سلاح الجو في المملكة وإيران، حيث إنه من أهم الأسلحة لدى الجيوش ويلعب دوراً حاسماً في أي معركة.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن سلاح الجو السعودي يحتل المرتبة الـ 12 عالمياً، بينما يحتل سلاح الجو الإيراني المرتبة الـ 24 عالمياً، مما يؤكد تفوق جيش المملكة بفارق كبير.

وأضافت أن سلاح جو المملكة يملك 848 طائرة متنوعة منها 244 مقاتلة، بينما يملك سلاح الجو الإيراني 509 طائرات متنوعة منها 142 مقاتلة، فضلاً عن مستوى الحداثة والتطور الذي يزيد الفارق لصالح المملكة.

وأشارت الشبكة إلى أن سلاح الجو الإيراني يعتبر من النوع القديم نوعاً ما، إلا أنهم يتفوقون في عدد طائرات النقل الجوي الذي يصل إلى 89 طائرة، مقابل 49 طائرة للمملكة.

وأنهت الشبكة مقارنتها بالحديث عن سلاح المروحيات التي وصفته بأنه حاسماً في الكثير من المواجهات، وتحتل المملكة المرتبة الـ 18 عالمياً بـ 254 مروحية، بينما يحتل الجانب الإيراني المركز الـ 34 عالمياً بـ 126 مروحية.

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