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مفاجأة في قضية ممرضة محايل وأخصائي الأشعة.. ولماذا اعتذر مصور المقطع؟

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تواصل – فريق التحرير:

تطورات جديدة شهدتها قضية الممرضة وأخصائي الأشعة، التي تم تداول مقطع بشأنها صباح اليوم الخميس، في مستشفى محايل.

وظهر مصور المقطع، في فيديو جديد، اعتذر خلاله قائلاً: “فهمت الأمر خطأ، الطبيب كان عنده حادث مروري وأنا لم أعرف ذلك”.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس حسن بن محمد الشريف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، اليوم، ذوي الممرضة التي تعرضت للإساءة من الطبيب.

وأكد مدير صحة عسير بالنيابة أنه وحرصاً من أمير المنطقة ووزير الصحة تم تكليف صحة عسير بالالتقاء بذوي الممرضة والتأكيد بإجراء التحقيقات بشكل عاجل وتطبيق الأنظمة بكل صرامة، مشدداً على أن تصرف الطبيب غير مهني وغير مقبول.

يُذكر أن وزارة الصحة، وجهت اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل في مقطع الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: “حرصاً على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.. الصحة تُوجّه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك”.

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