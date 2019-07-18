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سفارة المملكة بالقاهرة تحذر من تأشيرات الحج المزوّرة

سفارة المملكة بالقاهرة تحذر من تأشيرات الحج المزوّرة
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت سفارة المملكة بالقاهرة من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات السياحة غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزوَّرة غير نظامية.

وأوضحت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه من أجل الحماية للمواطنين المصريين الكرام، فإنها تحذِّر من مخالفة تلك الشركات للأنظمة المتبعة؛ الأمر الذي يُعرّض حاملي هذه التأشيرات المزوَّرة للحظر من دخول السعودية.

وطالبت المواطنين بالتأكُّد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية، في إطار التنسيق القائم بين حكومتَيْ مصر والسعودية.

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