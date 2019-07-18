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أول تعليق لوزير الصحة على واقعة ممرضة محايل
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل وزير الصحة توفيق الربيعة، مع واقعة الممرضة وأخصائي الأشعة، التي تم تداول مقطع بشأنها في مستشفى محايل العام.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، سوف نتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض.

وأضاف: “أرجو المشاركة بتقديم بلاغ على ٩٣٧ بأي ملاحظة، وهذا يساعدنا في تطوير عملنا، وسوف نتابعها باهتمام”.

يُذكر أن وزارة الصحة وجهت، صباح اليوم بالتحقيق في مقطع فيديو متداول يُظهر إساءة معاملة أخصائي الأشعة لممرضة في مستشفى محايل العام.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها: “حرصاً على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم.. الصحة توجه بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك”.

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