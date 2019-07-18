مستفيد: راتبي 17500 ريال والدعم 300 ريال فقط.. حساب المواطن يرد

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أن الدعم يُصرف للمستفيدين حسب معايير الاستحقاق ودخل الأسرة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطن دخله الشهري 17500 ريال وتقدم بشكوى لحساب المواطن من عدم زيادة الدعم المخصص له منذ اشتراكه في البرنامج، بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين، وتأكيد البرنامج أكثر من مرة أنه تمت تغطية هذه الزيادة.

وقال المواطن في شكواه: “يُصرف لي 300 ريال منذ اشتراكي بحساب المواطن لماذا لم تتم زيادته مع زيادة سعر البنزين؟ “.

وأرفق المواطن صورة من بيانات الدخل الخاصة به عبر الحاسبة التقديرية، التي أظهرت أن إجمالي الدخل الشهري 17500 ريال فيما بلغ عدد أفراد أسرته 6 أشخاص.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضاف البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر هذا الرابط (هنا).