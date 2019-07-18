إيران تحتجز ناقلة نفط بالخليج.. وواشنطن تحذر

تواصل – وكالات:

طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إيران الإفراج فوراً عن سفينة تحتجزها في الخليج وأفراد طاقمها.

وقال المتحدث وفقاً لرويترز: “الولايات المتحدة تندد بقوة بما تقوم به السفن التابعة للحرس الثوري من مضايقة مستمرة للسفن وعرقلته للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله”.

وأضاف أنه على إيران الكف عن هذا النشاط غير المشروع، والإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فوراً.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، احتجاز “ناقلة أجنبية” على متنها 12 فرداً في جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز بالخليج وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني.