الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تحقيق عاجل من «الصحة» بعد الفيديو الصادم بين الممرضة وأخصائي الأشعة

تحقيق عاجل من «الصحة» بعد الفيديو الصادم بين الممرضة وأخصائي الأشعة

سُكر واقتحام منزل وارتكاب فاحشة.. تنفيذ حكم القتل في الجناة بجدة

سُكر واقتحام منزل وارتكاب فاحشة.. تنفيذ حكم القتل في الجناة بجدة

رد حاسم من «السعودية للكهرباء» بشأن «زيادة أسعار الخدمة»

رد حاسم من «السعودية للكهرباء» بشأن «زيادة أسعار الخدمة»

«المرور» تُعلن القبض على امرأة ارتكبت مخالفة خطيرة بسيارتها (صور)

«المرور» تُعلن القبض على امرأة ارتكبت مخالفة خطيرة بسيارتها (صور)

ملك المغرب يُثمن جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج

ملك المغرب يُثمن جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج
0

تواصل – واس:

ثمن جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم .
وقال جلالته :” إننا نثمن الجهود الخيرة، التي ما فتئ يبذلها أخونا المبجل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، لاستقبال ضيوف الرحمن، بما يليق من شروط الراحة والاطمئنان ، جزاه الله خير الجزاء ، على خدمته المثلى حجاج بيت الله الحرام، وحرصه على تحسين ظروف الحج باستمرار”.
جاء ذلك في رسالة وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة، وتلاها معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، قبيل مغادرة الفوج الأول من الحجاج المغاربة اليوم بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري.
ودعا جلالته الحجاج المغاربة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بسير أعمال موسم الحج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. خادم الحرمين يصل إلى نيوم

بالصور.. خادم الحرمين يصل إلى نيوم

توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل

توجيه عاجل من خادم الحرمين بشأن الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل

أمانة «كبار العلماء» تدعو الحجاج للابتعاد عن الشعارات السياسية والمذهبية

أمانة «كبار العلماء» تدعو الحجاج للابتعاد عن الشعارات السياسية والمذهبية

«صحة تبوك» للحُجاج: زوروا هذه المستشفيات والمراكز قبل التوجه للمشاعر

«صحة تبوك» للحُجاج: زوروا هذه المستشفيات والمراكز قبل التوجه للمشاعر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصة “أبو نعيم والمشي”
مقالات

قصة “أبو نعيم والمشي”

المزيد
إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!
تدوينات حرة

إلى متى هذا السلوك على الطرق العامة؟!

المزيد
تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة
مقالات

تجربتي الفريدة لتحقيق المنجزات العظيمة

المزيد
شرف البيت العتيق
تدوينات حرة

شرف البيت العتيق

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>