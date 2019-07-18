ملك المغرب يُثمن جهود خادم الحرمين في خدمة الحجاج

تواصل – واس:

ثمن جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أسباب الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم .

وقال جلالته :” إننا نثمن الجهود الخيرة، التي ما فتئ يبذلها أخونا المبجل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، لاستقبال ضيوف الرحمن، بما يليق من شروط الراحة والاطمئنان ، جزاه الله خير الجزاء ، على خدمته المثلى حجاج بيت الله الحرام، وحرصه على تحسين ظروف الحج باستمرار”.

جاء ذلك في رسالة وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة، وتلاها معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، قبيل مغادرة الفوج الأول من الحجاج المغاربة اليوم بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري.

ودعا جلالته الحجاج المغاربة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بسير أعمال موسم الحج.