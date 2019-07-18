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نتائج القبول المبدئي لوظائف «الأحوال المدنية».. رابط الاستعلام والمستندات المطلوبة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية على رتبة (جندي أول – جندي) للعنصر النسائي.

وأشارت الإدارة إلى أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر زيارة بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي: (هنا).

وأهابت الإدارة بالمتقدمات على الوظائف الالتزام بما يلي:

  • الحضور لمقر المقابلة الشخصية بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض في الوقت المحدد لكل طالبة.
  • إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر البوابة.
  • إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد (2) صورة مكبرة منها.
  • إحضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها على الوظيفة مع عدد (2) صورتين منها مصدقة.
  • إحضار أصل الشهادات والدورات التدريبية التي تم تسجيلها بالموقع (أبشر ـ التوظيف) مع الأساس لمطابقتها، مع ضرورة أن تكون المؤهلات والشهادات التدريبية مصادق عليها من الجهة المشرفة على المعهد أو الكلية مصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ـ إدارة التعليم).
  • إحضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.
  • إحضار ملف لحفظ المتطلبات.
  • إحضار قلم أزرق جاف.
  • يمنع اصطحاب الهواتف أثناء مراجعة اللجنة.
  • يمنع اصطحاب المرافقين.

ونوّهت الإدارة أنه على المقبولات مبدئياً الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات.

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