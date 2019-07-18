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جامعة نجران تواصل استقبال طلبات الترشيح على برنامج «بعثتك.. وظيفتك»

جامعة نجران تواصل استقبال طلبات الترشيح على برنامج «بعثتك.. وظيفتك»
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تواصل – واس:

بدأت جامعة نجران أمس استقبال طلبات الترشيح على برنامج “بعثتك .. وظيفتك”.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على التخصصات المطروحة الاطلاع على الشروط عبر البوابة الإلكترونية على موقع الجامعة عبر  (هذا الرابط)، مشددةً على أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

وأكدت استمرار استقبال طلبات الترشيح حتى 29 من شهر ذي القعدة الجاري.

يذكر أن الجامعة وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم لتنفيذ برنامج “بعثتك .. وظيفتك” ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لسد احتياج الجامعة من أعضاء هيئة التدريس بالتعيين على وظيفة أستاذ مساعد بعد الحصول على المؤهل المطلوب.

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