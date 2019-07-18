450 بوابة حكومية للتوظيف.. ولجنة بـ «الشورى» تطالب بـ واحدة فقط

تواصل – الرياض:

قالت لجنة تقنية المعلومات بمجلس الشورى: إن بوابات التوظيف الحكومية لا تحقق الأهداف المرجوة منها رغم أن عددها وصل إلى 450 بوابة، مشددة على ضرورة إيجاد بوابة واحدة للتوظيف الحكومي.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يعمل برنامج التعاملات الإلكترونية “يسر” بجد لإيجاد بوابة متكاملة للتوظيف لضمان وصول الباحثين عن عمل لكافة الفرص المتاحة بسهولة وسرعة.

وطالبت اللجنة وزارة الاتصالات بالعمل مع الجهات الحكومية المختلفة لتوحيد بوابات التوظيف، ومشاركة البيانات الخاصة بالتوظيف بما يحقق قيم الشفافية وتكامل الفرص والعدالة. حسب “المدينة”.