استعداداً للحج.. كشافة المملكة يتدربون على أعمال الدفاع المدني

تواصل – واس:

بدأت قطاعات جمعية الكشافة العربية السعودية بتأهيل أعضائها من الكشافة والجوالة المُرشحين للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة بالحج على أعمال الدفاع المدني والإنقاذ.

وتضمنت تلك الدورات كيفية التعامل مع الحرائق وأنواع الطفايات ونقل المصابين ومكونات مركبة الدفاع المدني والآليات والأجهزة المستخدمة في الإنقاذ، بالإضافة إلى التدريب على خطط الإخلاء والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأوضح مسؤول شؤون المعسكرات عبدالله بن صالح الخضير أن حصول الكشاف أو الجوال على شارتي الهواية (الإطفائي والمنقذ) شرط أساس في المشاركة بالمعسكرات.

وأشار الخضير إلى أهمية شارات الهواية في إكساب الكشافة المعلومات والمهارات من خلال تدريب متدرج يتناسب مع قدراتهم وميولهم ويساعد في تكامل نموهم، باعتبارها من أهم مفردات الطريقة الكشفية العالمية، ووسيلة في تحقيق المهارات من خلال الاهتمام بالأفراد بما يتناسب مع ما لديهم من إمكانات، علاوة على إشباع الرغبات المختلفة وتنمية القدرات العقلية والنهارية والجسدية وصقل المواهب.